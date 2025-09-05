Le medaglia di Trento Half Marathon e 10K Città del Concilio 2025 sono un omaggio alla storia cittadina

Sono un omaggio alla storia lae medaglie di Trento Half Marathon e 10K Città del Concilio 2025, le corse che si disputeranno per le vie della città sabato 4 e domenica 5 ottobre. Il cammino dei runner, infatti, sarà anche un viaggio attraverso la memoria da cui nascono valori e visione per il futuro. Un omaggio al passato e al patrimonio culturale della città, che trova un simbolo potente nel Concilio di Trento, la storica (1545-1563) riunione di Vescovi voluta da Papa Paolo III per definire la riforma della Chiesa Cattolica. Il Concilio ebbe importanza anche per la sede geografica in cui si svolse, essendo Trento città di confine in quell’epoca, e diede un forte impulso al rinnovamento della vita religiosa della Chiesa Cattolica.

Al centro della medaglia, bronzo satinato per la Trento Half Marathon e argento per la 10k Città del Concilio, è raffigurata la sessione inaugurale del Concilio di Trento, svoltasi nella Cattedrale di San Vigilio, come dipinta dal pittore trentino Nicolò Dorigati nel quadro esposto al Museo Diocesano di Trento. Tutto il contorno della medaglia è accompagnato dal logo stilizzato del Trento Running Festival. Infine, sono riportati con carattere istoriato il nome e la data dell’evento, nei colori giallo e blu del logo, abbinati al cordino.

“Abbiamo lavorato con entusiasmo e impegno per realizzare questa medaglia – ha esordito il Presidente di ASD Città di Trento Gianni Valler. “Vogliamo raccontare la nostra città e farlo con passione, la stessa che muove ciascun runner chilometro dopo chilometro e che, appunto, vogliamo premiare al traguardo con un oggetto unico”, ha concluso.

Dai più piccoli, impegnati con il Giro al Sas Kids, alle grandi stelle internazionali che raccoglieranno gli applausi del pubblico sul percorso del Giro al Sas che ha fatto la storia di 77 edizioni, agli atleti che si sfideranno la domenica mattina sulle distanze di mezza maratona e 10 km, quest’ultima anche in versione non competitiva e, per chiudere, all’allegra folla che darà vita alla Family Run, Trento Running Festival è davvero per tutti.

Le iscrizioni alla Trento Half Marathon e alla Trento 10 K della Città del Concilio sono aperte sul sito fino al 2 ottobre 2025. La chiusura iscrizioni potrà avvenire anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di iscritti. Quote speciali per società. Per le iscrizioni alla Happy Family Banca per il Trentino Südtirol 130 anni Run 5 km e Giro al Sas Kids consultare l'apposita pagina del sito.