Il pianista Romanovsky suona a Pergine: fuori dal teatro la manifestazione

Trenitalia, modifiche alla circolazione dal 26 al 27 ottobre

La circolazione ferroviaria sarà interrotta fra le stazioni di Rovereto e Bolzano e fra le stazioni di Trento e Pergine dalle 23 del 26 ottobre alle 7 del 27 ottobre per interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico connessi alla realizzazione dell’ACC-M (Apparato Centrale a Calcolatore Multistazione) sulla linea Verona – Brennero, nella tratta Trento – […]