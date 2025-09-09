Venerdì 12 settembre al via l’Oktoberfest di Trento

Sabato Trento ospita la “Color Run”: attese 2mila persone

Sabato 5 luglio Trento ospiterà la “Color Run”, la manifestazione non competitiva aperta a tutti che trasforma una semplice corsa in una vera e propria esplosione di energia, musica e colori. Sono attese circa 2mila persone. La partenza è fissata per le 15.30 in via Sanseverino, all’altezza del palazzo delle Albere. I partecipanti saranno suddivisi […]