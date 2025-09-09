Venerdì 12 settembre al via l’Oktoberfest di Trento

Torna per la sua 13ª edizione l’Oktoberfest di Trento, organizzata da EDG Spettacoli. Per quattro weekend consecutivi, dal 12 settembre al 5 ottobre, l’area San Vincenzo – Trentino Music Arena si trasformerà in un grande villaggio mitteleuropeo, tra musica, tradizione e convivialità.
L’Oktoberfest si accenderà dei colori e delle atmosfere tipiche della festa con le Folk Oberkrainer live band (si parte venerdì 12 settembre con Die Schweinhaxen, folk band dell’Alta Valsugana), i cori folkloristici trentini, le tante attività (come lo Swap Party); spettacoli per famiglie (il Circo Wow & L’Ortazzo) e concerti e musica dal vivo (domenica 5 ottobre gli Articolo 3ntino e la Banda Sociale di Lavis). Il tutto accompagnato dalla vera protagonista della festa: la cucina tipica bavarese.
A vivacizzare l’atmosfera per i giovanissimi, sbarca inoltre la BOM.#cuoretrentino ARENA: parte sabato 13 settembre la festa di inizio anno scolastico Trentino Back To School; venerdì 19 settembre il Lacrima Party; sabato 4 ottobre il live con SAM PAGANINI.
L’evento proporrà attività per tutti i gusti: un concorso artistico, il pranzo conviviale con piatti tipici della gastronomia ucraina, spazi espositivi, laboratori e masterclass interattive per cimentarsi in tecniche artistiche e artigianali ucraine. Il gemellaggio con UKRO 2025 rafforza inoltre la missione dell’Oktoberfest Trento: non solo celebrare le tradizioni, ma costruire ponti tra le persone, promuovendo valori condivisi come la pace, la cultura e la convivialità.
Ogni venerdì e sabato, a partire dalle 21.30, il palco si animerà con: Die Schweinhaxen (Alta Valsugana, Trentino), Fleimstaler (Val di Fiemme, Trentino), Tirock Band (Piana Rotaliana, Trentino), Turbofolk (Val di Sole, Trentino), Dolomiten Bier Band (Val Di Fiemme, Trentino), Peter Traktor (Val di Sole, Trentino). Grande finale domenica 5 ottobre: un evento da non perdere con gli Articolo 3ntino e la Banda Sociale di Lavis, diretta dal Maestro Adriano Magagna.
Tra le novità più attese di questa edizione spicca inoltre la speciale collaborazione con il celebre distillatore trentino Bruno Pilzer, che presenterà in anteprima due distillati: il Gin Ludwing e il Gin BOM.
L’evento apre al pubblico venerdì e sabato dalle 19, con il costo di 5 euro a biglietto con ingresso dopo le 21, e gratuitamente la domenica dalle 12 alle 19.
Per i bambini sotto i 12 anni e chi si presenta in cassa indossando abbigliamento tipico bavarese (Lederhosen o Dirndl), immergendosi completamente nell’atmosfera della festa, l’ingresso sarà gratuito.
Per info e prenotazioni: oktoberfesttrento.it, https://oktoberfesttrento.it/programma/