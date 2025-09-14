Nadia Battocletti è argento sui 10.000 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo

Foto Francesca Grana / Fidal

Arriva subito, nel primo giorno di gara, uno strepitoso risultato per Nadia Battocletti ai Mondiali di atletica in corso a Tokyo. La campionessa trentina, infatti, dopo l’argento sui 10.000 metri alle olimpiadi di Parigi lo scorso anno, nel pomeriggio di sabato 13 settembre, sulla stessa distanza, ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati mondiali, confermandosi tra le atlete più forti a livello internazionale.

L’azzurra ha corso in 30’38”23, seconda solamente alla keniana Beatrice Chebet, polverizzando il suo precedente record italiano di 30’43″95, ottenuto proprio a Parigi.

“Con questa straordinaria medaglia d’argento – ha commentato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti – Nadia ha dimostrato di essere una delle migliori atlete a livello mondiale e di competere con le più grandi campionesse del panorama internazionale. Il suo talento e la sua determinazione ci riempiono d’orgoglio e ci regalano emozioni che resteranno nella storia dello sport trentino e italiano”.