MUSE, 19 settembre porte aperte per la giornata dei musei dell’Euregio 2025

In occasione della giornata dei musei dell’Euregio, venerdì 19 settembre, l’ingresso al MUSE e alle sue sedi territoriali è gratuito per tutte le persone, dalle 10 alle 18.

Un’opportunità per esplorare le sale espositive, le mostre in corso e conoscere il patrimonio scientifico e naturalistico del territorio. Tra i progetti del museo per l’Anno dei musei dell’Euregio anche la mostra “Il potere delle macchine. Umanità, ambiente, tecnologia nel Trentino del Cinquecento”, dal 22 novembre e le giornate di studio “1525. Rivolte, società, ambiente” il 27 e 28 novembre.

L’anno dei musei dell’Euregio-Museumsjahr 2025 nella sua seconda edizione, prende spunto dalle storiche rivolte sociali per invitare a una riflessione contemporanea su giustizia e perequazione sociale. A partire da conflitti e forme di resistenza del passato, in numerose iniziative si stimola una riflessione sul presente inaugurando spazi di incontro e confronto in un variegato panorama museale nell’Euroregione: da Schwach a Riva, da Malles a Heinfels.

Il MUSE offrirà il suo contributo, riaprendo dal 22 novembre la sede cinquecentesca di Palazzo delle Albere, per la mostra “Il potere delle macchine. Umanità, ambiente, tecnologia nel Trentino del Cinquecento”, visitabile fino al 31 maggio 2026.

Attraverso l’esposizione di strumenti scientifici, meccanismi e manufatti originali di inizio 1500, la mostra spazierà dall’astronomia alle prime tecniche di stampa, dalla vita contadina all’evoluzione delle armi da fuoco, fornendo i principali elementi per cogliere la pervasività di tali trasformazioni e suggerendo una riflessione sul futuro che stiamo costruendo.

Successivamente, il 27 e 28 novembre, si terranno le giornate di studio “1525. Rivolte, società, ambiente”: partendo dal ricordo delle guerre contadine di quell’anno, il convegno proporrà un confronto su temi cruciali, allora come oggi: tecnologie, crisi, resistenze e adattamento. Nelle giornate del convegno, le persone partecipanti potranno visitare gratuitamente la mostra a Palazzo delle Albere.

Iscrizioni aperte su Ticketlandia.