A Trento nel weekend l’undicesima edizione di Festivolare

Preparativi in corso per l’undicesima edizione di Festivolare, che si terrà sabato 20 e domenica 21 settembre presso l’aeroporto “G. Caproni” di Trento. Una manifestazione che ormai è un punto di riferimento per gli appassionati di volo, le famiglie, le scuole, gli addetti ai lavori: due giorni di spettacolo, incontri, laboratori, tecnologia, storia, e spettacoli acrobatici tutti da vivere.

Organizzata dalla rete d’impresa Kilometro Azzurro, composta da MuSe, Fondazione Museo Storico del Trentino, Italfly, Lagorair/E+S, KBS Italia, Festivolare conta sul sostegno e la collaborazione di numerosi enti e istituzioni: Aeroclub d’Italia, Provincia Autonoma di Trento, Trentino Trasporti, Comune di Trento, e l’Aeroclub di Bolzano.

La manifestazione aprirà alle 10.30 di sabato mattina (e rimarrà aperta fino alle 18). In mattinata apertura delle transenne per dare al pubblico l’occasione di parlare con piloti, avvicinarsi ai mezzi e conoscere da vicino il dietro le quinte. Anche la domenica la manifestazione aprirà alle 10.30 (e rimarrà aperta fino alle 18).

Uno dei punti più importanti e distintivi di Festivolare 2025 è la presenza ufficiale dell’Aeronautica Militare, confermata dal calendario con la partecipazione delle Frecce Tricolori domenica 21 settembre nel secondo pomeriggio.

L’Aeronautica Militare partecipa con contributi a titolo gratuito per la manifestazione con mezzi, display statici, simulatori di volo, stand, esposizioni. Programma completo su www.festivolare.it.

Ingresso intero 15,00 € con prevendita online o presso le casse; ridotto (bambine/bambini tra 6 e 12 anni) 10,00 €; gratis per under 6 anni e per disabili con accompagnatore.