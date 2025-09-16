A Trento un convegno nazionale sui 30 anni dell’auto mutuo aiuto

Lo staff di Ama

Sabato 27 settembre, Trento ospiterà il convegno nazionale “Trent’anni di auto mutuo aiuto tra continuità e cambiamento”, organizzato dall’associazione AMA auto mutuo aiuto di Trento.

L’evento è gratuito, ma su iscrizione, ed è aperto a operatori, volontari e cittadini già coinvolti in esperienze di auto mutuo aiuto o a persone interessate ad approfondirne la conoscenza. Sarà anche un momento per ricordare il fondatore di Ama Stefano Bertoldi, prematuramente scomparso due anni fa.

La mattina sarà dedicata alle relazioni in plenaria e alle testimonianze di partecipanti ai gruppi AMA attivi in Trentino. Interverranno il professor Fabio Folgheraiter, con una relazione sul senso delle pratiche dei movimenti di auto mutuo aiuto nei sistemi di welfare occidentali, e la psicologa psicoterapeuta Giulia Tomasi, che parlerà di come l’auto mutuo aiuto si inserisce nei cambiamenti che negli ultimi anni hanno profondamente trasformato la nostra società.

Nel pomeriggio saranno proposti 14 workshop tematici, gestiti da rappresentanti delle varie organizzazioni italiane di auto mutuo aiuto. Per informazioni e iscrizioni: 0461-239640 – formazione@automutuoaiuto.it

IL PROGRAMMA COMPLETO