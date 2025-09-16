A Trento una delle 10 maratone di Ivana Di Martino per celebrare la bellezza del nostro Paese

Ha fatto tappa anche a Trento il progetto “Infinita Bellezza“, il viaggio che vede protagonista la maratoneta Ivana Di Martino nel correre 10 maratone in 10 giorni attraverso l’Italia, fino al prossimo 21 settembre. Una corsa in solitaria ma “affiancata” da Legambiente, con lo scopo di celebrare la bellezza del nostro Paese e sensibilizzare l’opinione pubblica su sfide ecologiche cruciali, dalla protezione della biodiversità alla difesa delle riserve marine. L’obiettivo è promuovere comportamenti sostenibili e il rispetto per la natura, al fine di salvaguardare un patrimonio ambientale da proteggere.

Ivana Di Martino, coach professionista e giornalista, è stata accolta nel capoluogo trentino dalla vicesindaca e assessora allo sport Elisabetta Bozzarelli, prima di partire questa mattina alle 9 da piazza Duomo per la sua corsa nella città del Concilio e nei suoi dintorni.