A Trento in 700 per i “Giochi senza barriere” dell’Anffas

A Trento venerdì 19 settembre si è svolta la 21esima edizione dei “Giochi senza barriere”, il grande evento sportivo che ogni anno vede protagoniste persone con difficoltà intellettive e relazionali che frequentano le strutture di Anffas Trentino, Cooperativa Laboratorio Sociale, Centro Servizi APSP Levico Curae e Cooperativa Grazie alla Vita.

La manifestazione, guidata dal motto “Io non sto in panchina”, ha coinvolto circa 700 persone, con la collaborazione di educatori, operatori, volontari, studenti, giovani in servizio civile, istituzioni, autorità, giovani atleti e testimonial, oltre a varie realtà del pubblico e del privato.

Undici le attività organizzate: calcio di rigore, pallavolo, tiro al canestro, rugby bocce, nordic walking, tennis tavolo, simulazione del surf e ciclismo, con la messa a disposizione di biciclette speciali con forme diverse di guida. C’è stata inoltre la possibilità di svolgere un percorso con i Quad e giocare e interagire con i cani della Pet Therapy.