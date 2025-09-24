A Riva del Garda martedì 30 settembre una serata dedicata alla Palestina

Gaza City, 18 marzo 2025: sfollati in fuga da Beit Hanun arrivano con i loro averi dopo intensi bombardamenti. Distruzione causata dalla guerra (Foto AFP/SIR)

Martedì 30 settembre alle 18.30, presso la terrazza comunale della Fraglia Vela di Riva del Garda, si terrà l’evento “Palestina, terra di resistenza e di speranza”, organizzata dalla cooperativa sociale Arcobaleno in collaborazione con Mandacarù Scs – Fondazione Altromercato e con il patrocinio del Comune. Si parte con la presentazione e la degustazione di prodotti palestinesi (cous cous, datteri e mandorle) e con un collegamento in diretta dalla Cisgiordania con Hala Hamza di Parc – Al Reef, un’organizzazione di commercio equo della Palestina. Per l’occasione, verrà portata avanti anche una raccolta fondi a sostegno del progetto di Altromercato “Building Hoper for Gaza”, che distribuisce aiuti alla società civile nella Striscia.

La giornata si chiuderà intorno alle 20 con un approfondimento e una discussione con Beatrice De Blasi, Renato Sacco e Alberto Conci. La serata, che si colloca all’interno della Settimana dell’Accoglienza, sarà presentata da Claudio Bassetti, presidente del CNCA del Trentino-Alto Adige.