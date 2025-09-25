Il Trentino selezionato per ospitare i Mondiali di ciclismo 2031

Nel 2031 i Mondiali di Ciclismo si svolgeranno in Trentino. L’Unione Ciclistica Internazionale ha comunicato l’esito della votazione, avvenuta nella giornata di ieri, mercoledì 24 settembre, in occasione del congresso annuale che si sta svolgendo a Kigali, in Ruanda.

“Un risultato che premia la già più volte comprovata capacità del Trentino di ospitare eventi dalla grande portata e di grande respiro internazionale – commenta il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti -, non ultimo le gare dello sci di fondo e del salto con gli sci alle Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Siamo estremamente orgogliosi che l’Unione Ciclistica Internazionale abbia voluto affidarci l’organizzazione dei Super Mondiali di ciclismo nel 2031″.

Quella 2031 sarà un’edizione dei mondiali “super”, perché nelle due settimane di manifestazione saranno riunite tutte le principali discipline ciclistiche: strada (linea e cronometro), pista, mountain bike (cross country, downhill, marathon), Gravel, Bmx (racing, freestyle flatland, freestyle park), trial, enduro, granfondo, indoor cycling (artistic & cycle ball), cycling E-Sports, pump track e bike polo.

Prevista la partecipazione di oltre 10mila atleti impegnati in 20 discipline e più di 200 maglie iridate in palio, tra categorie élite, giovanili, paralimpiche e master.