In Bookique “Ruvido, il festival imperfetto dell’illustrazione”

La presentazione alla Bookique

Arriva alla Bookique, a Trento, “Ruvido, il festival imperfetto dell’illustrazione”, dedicato ai giovani illustratori, fumettisti, graphic designer e aspiranti professionisti che vogliono conoscere quegli strumenti concreti per orientarsi nel mondo del lavoro creativo, come la gestione fiscale, il portfolio e l’identità visiva.

L’appuntamento è per venerdì 26 settembre, dalle 17 alle 23, e per tutta la giornata di sabato 27 settembre, dalle 10 alle 23, con un ricco programma di talk, workshop, live painting e spazi di networking a cui parteciperanno professionisti del settore e realtà attive a livello locale e nazionale.

Il progetto, nato dall’incontro avvenuto tra alcuni ragazzi e ragazze durante i vari festival di fumetto e illustrazione, vuole portare a Trento un’occasione innovativa, capace di coniugare formazione, confronto e creatività nel mondo delle arti visive.

Il nome “Ruvido” riflette l’approccio umano, imperfetto e inclusivo del progetto: un ambiente aperto, libero da giudizi, in cui anche le tematiche complesse trovano spazio attraverso il linguaggio visivo. Ruvido infatti è più di un festival: è un luogo di incontro e crescita per giovani creativi, un’occasione per costruire connessioni professionali e alimentare una community artistica radicata sul territorio.

All’iniziativa, realizzata nell’ambito del Piano Giovani di Zona Trento Arcimaga, collaborano anche lo Studio d’Arte Andromeda, l’Istituto Pavoniano Artigianelli, WeInk Social Lab, Il Funambolo, Spazio Piera, the Hub Trentino Südtirol (Superflùo), Web Agency Archimede e associazione San Martino Dentro.

Per informazioni, è possibile chiamare Andrea Morra al numero 351 6991642 o scrivere a ruvidofestival@gmail.com. L’ingresso è gratuito.