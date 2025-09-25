Trovata la pelle di un giovane orso a Fondo, in Val di Non

Immagine d’archivio

In prossimità del cimitero, nel parco giochi di Fondo, in Val di Non, questa mattina (giovedì 25 settembre) è stata ritrovata la pelle di un giovane esemplare di orso. Sul posto è intervenuta la Polizia locale Alta Val di Non, allertata dagli operai impegnati nella manutenzione del verde. Il Corpo forestale del Trentino ha proceduto al recupero dei resti e al prelievo dei campioni biologici per l’analisi genetica. Il materiale sarà consegnato all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per i necessari approfondimenti. Indaga il Corpo forestale del Trentino.

La Provincia di Trento segnala inoltre che attorno alle 8.30 di questa mattina un’auto ha urtato due piccoli di orso a monte dell’abitato di San Lorenzo in Banale, lungo la strada che porta in Val d’Ambiez. I due animali sono apparsi all’improvviso sulla carreggiata, rendendo inevitabile l’impatto. Gli orsi si sono successivamente dileguati nel bosco. Il personale del Corpo forestale del Trentino – con il supporto del nucleo cinofilo – ha effettuato un sopralluogo nella zona.