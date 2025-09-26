A Lavis torna il festival dell’infanzia “Immagini per crescere”

A Lavis, dal 3 al 31 ottobre, torna “Immagini per Crescere”, il festival per l’infanzia pensato per bambini, famiglie, genitori, educatori, insegnanti e bibliotecari. Il tema di quest’anno è “Il viaggio dell’eroe”: seguendo il modello su cui sono costruite tutte le fiabe, verrà proposta tappa diversa ogni fine settimana, costruendoci intorno un’ampia offerta di laboratori, teatro, corsi, giochi, e cinema.

“Abbiamo pensato che l’archetipo del viaggio dell’eroe si applicasse bene anche alla crescita. In fondo, ognuno di noi intraprende un viaggio che è fatto di pericoli, incontri ed esperienze. – ha spiega durante la presentazione dell’evento Caterina Pasolli, assessora alla cultura e all’infanzia. – Anche l’esperienza di diventare genitori è piena di scoperte: rispetto allo scorso anno, in questa edizione abbiamo aggiunto più occasioni di formazione per gli adulti. C’è sempre molto da imparare, e crediamo che queste siano le basi anche per creare un senso di comunità nel nostro territorio. Vogliamo far sentire le famiglie meno sole”.

L’inaugurazione sarà il 3 ottobre alle 18 a palazzo de Maffei a Lavis, dove successivamente saranno allestite alcune mostre: “I nostri eroi preferiti” e “Bim: una mostra da ascoltare”, organizzate in collaborazione con Babalibri e un’altra mostra che sarà invece dedicata a Pippi Calzelunghe, coi disegni di Salvatore Crisà.

Il 4 ottobre alle 9.30, Irene Greco, esperta nella formazione per adulti e bambini, farà prima un incontro per genitori e educatori sulle emozioni dei bambini e poi alle 16, un laboratorio sui suoni delle fiabe per bambini dai 5 ai 10 anni. A seguire, l’11 ottobre alle 9.30, la scrittrice Guia Risari consiglierà ai genitori i migliori libri per l’infanzia e per i ragazzi e incontrerà i bambini con un laboratorio di lettura, scrittura e creatività alle 16. Il 10 ottobre dalle 18 in biblioteca, presenterà il libro “Notizie dalla fattoria Sottolmo” con l’illustratore trentino Andrea Oberosler.

Sabato 18 ottobre alle 16, in auditorium, Alfonso Cuccurullo e Matteo Razzini proporranno lo spettacolo “Stretta è la soglia, larga la via”, adatto a bambini dai 4 anni d’età. Venerdì 24 alle 18, a palazzo de Maffei, Silvia Vecchini presenterà il suo libro “I bambini si rompono facilmente”, mentre sabato 25 alle 10 a palazzo de Maffei, terrà un corso esclusivo di scrittura e poesia per adulti. Infine, domenica 26 alle 16 in biblioteca, Silvia Borando, fondatrice della casa editrice minibombo, leggerà alcuni dei libri più apprezzati da bimbi e genitori.

Tutti i lunedì sera in biblioteca ci sarà un corso di scrittura creativa per adulti con Stefano Borile. I giovedì un percorso di biblioterapia umanistica con Elisabetta Vanzetta, dal 16 ottobre al 13 novembre.