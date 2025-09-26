Alberto Pellai a Rovereto per aprire il progetto “Il tempo dei papà”

Al Museo di Scienze e Archeologia di Rovereto inaugurata REAL, in mostra i meccanismi della visione umana e non

Fino all’8 giugno 2025 al Museo di Scienze e Archeologia di Rovereto è visitabile “REAL | Puoi fidarti di quello che vedi?”. La mostra, attraverso un allestimento scientifico interattivo, esplora i meccanismi della luce e della visione umana, dalle illusioni ottiche alle capacità percettive delle altre specie. Vi sono esperimenti che fanno capire come il […]