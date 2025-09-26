Alberto Pellai a Rovereto per aprire il progetto “Il tempo dei papà”

Sarà il medico e psicoterapeuta Alberto Pellai ad aprire il progetto “Il tempo dei papà”, promosso dall’associazione Floria odv in collaborazione con Aras nel comune di Rovereto.
Il progetto ha ottenuto il contributo della Provincia di Trento attraverso il Bando delle Pari Opportunità. La serata con Pellai, ad ingresso gratuito, dal titolo “Da uomo a padre”, si svolgerà martedì 30 settembre alle 20.30 alla sala Filarmonica.
Il progetto “Il Tempo dei papà” si snoderà in un percorso di quattro sabati mattina tra ottobre e novembre in cui i neopapà di bambini e bambine dai 0 ai 12 mesi potranno sperimentarsi in uno spazio di condivisione e vivere un tempo di cura, relazione e gioco accompagnati ogni volta da un esperto diverso che porterà loro strumenti pratici e sicurezza nell’accudimento dei propri figli. Quattro incontri per quattro tematiche: i papà assieme ai loro piccoli si metteranno in gioco nella musica, conosceranno i benefici del contatto e la pratica del babywearing, sperimenteranno l’osteopatia come scienza del tocco e infine si confronteranno sul primo approccio all’alimentazione.
Contemporaneamente le mamme potranno prendersi cura di loro stesse, dei loro bisogni e desideri in uno spazio dedicato loro.
Per questo percorso ci sono ancora pochi posti disponibili, per informazioni contattare Elisa al numero 379 1891662.