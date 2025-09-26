Spazio Ramé festeggia gli 80 anni di Pippi Calzelunghe

Foto Wikipedia

Ricorrono quest’anno gli 80 anni della pubblicazione di Pippi Calzelunghe, l’opera di Astrid Lindgren diffusa in tutto il mondo. Per rendere omaggio a quest’opera, il primo evento della stagione di Spazio Ramé, a Trento, è la mostra “A spasso con Pippi”, realizzata da Progetto 92 scs con illustrazioni di Salvatore Crisà.

Sabato 27 settembre alle 18, in via Madruzzo 66, è prevista l’inaugurazione della mostra con la partecipazione di Lucia Rodler, dell’Università di Trento, e di Nicoletta Silvestri, della Biblioteca civica Tartarotti di Rovereto, che dialogheranno sul tema “Astrid e Pippi: libertà e coraggio creativo”.

La mostra sarà visitabile fino al 16 ottobre ogni giorno (domenica esclusa) dalle 17.30 alle 19. Nel periodo di esposizione della mostra verranno realizzati laboratori per adulti e bambini. In particolare, il 4 ottobre, dalle 15 alle 17, si terrà “Spunk. Alla ricerca di qualcosa che non sappiamo cosa sia”, mentre l’11 ottobre, dalle 10 alle 19, verrà festeggiato il compleanno di Pippi Calzelunghe con laboratori per preparare biscotti e travestimenti, letture dei racconti e musica dal vivo.