RAM film festival, ecco i film premiati dalle giurie

Sono stati assegnati venerdì 26 settembre i sei premi delle giurie internazionali del RAM film festival, in corso a Rovereto, al quale hanno partecipato ben 70 opere in concorso. Tra i vincitori, il maestro del cinema d’animazione Bruno Bozzetto, il regista giapponese Satoru Okabe, il film sulla campagna in Egitto di Napoleone realizzato con un gruppo di statuette del Musée de l’Armée di Parigi, la narrazione immersiva del film fulldome scritto e narrato da Dan Brown per il Museum of Science di Boston e il film Vitrum che racconta il ritrovamento di un relitto romano da parte di un team internazionale di ricercatrici.

Il Premio Cultura Animata per il cinema d’animazione è stato assegnato a Sapiens?, la serie firmata dal maestro Bruno Bozzetto: una riflessione acuta e ironica sull’essere umano, il suo comportamento e le sue contraddizioni, con lo stile inconfondibile che ha reso celebre l’autore. La giuria composta da Andrea Artusi, Diego Cajelli e Andrea Voglino, ha premiato un maestro del cinema d’animazione riconosciuto a livello internazionale per l’impresa di mettere in scena con tanta ironia e leggerezza, talvolta persino con humour, i dubbi sulla definizione che il genere umano ha dato di sé stesso. Interrogativi che emergono prepotenti di fronte alle laceranti contraddizioni che hanno punteggiato l’evoluzione della specie homo sapiens su temi come la guerra o il rapporto e la violenza contro gli animali e che hanno segnato e segnano la nostra memoria collettiva.

Il Premio “Paolo Orsi” per il Cinema Archeologico, è stato assegnato a Vitrum, il vetro dei romani di Marcello Adamo, che racconta il ritrovamento di un relitto romano al largo della Corsica da parte di un team internazionale di ricercatrici. “Attraverso una vera e propria full immersion nel vivo della ricerca e la forza di immagini straordinarie, il film sa comunicare al grande pubblico non soltanto il fascino di questo materiale ma anche l’impatto rivoluzionario che ha avuto sulla nostra civiltà” secondo la giuria formata da Barbara Maurina, Valentina Caminneci, Mireille David Elbiali, Augusto Marsigliante. Il film ha avuto anche la menzione speciale Archeoblogger.

Il Premio Tradizioni e Culture dedicato all’antropologia e alle tradizioni popolari è andato a Continuations/Hiwadabuki – Continuità. Tetto in corteccia di cipresso del regista giapponese Satoru Okabe che documenta il lavoro artigianale e sostenibile per la ricostruzione del tetto di un santuario con l’antica tecnica dell’Hiwadabuki che utilizza la corteccia del cipresso. Un film “molto originale, ben girato e montato” secondo la giuria presieduta da Duccio Canestrini con Corinna del Bianco e Massimiliano Mollona, dove “il ritmo del processo costruttivo si intreccia con quello della natura e di una sorprendente architettura tradizionale”.

La nuova sezione Storia e memoria ha individuato il vincitore nel film Apoleon di Amir Youssef, “geniale rilettura in chiave postcoloniale della campagna napoleonica in Egitto” secondo la giuria presieduta da Isabella Bossi Fedrigotti, con Maurizio Cau e Giuseppe Ferrandi. Sfidando la convenzionalità del racconto tradizionale e lavorando in chiave ironica sulla connotazione culturale del materiale conservato nei musei europei, il film conduce lo spettatore in un viaggio inatteso alla scoperta dell’altra faccia dell’epopea del generale francese. Un’opera matura, dissacrante e radicale, capace di affrontare con leggerezza una pagina complessa del passato, fino a rimetterne in discussione i presupposti. Osservata dal punto di vista delle statuine conservate nelle sale del Musée de l’Armée di Parigi, la storia prende tutta un’altra forma.

Il Premio Nuovi Sguardi, alle opere realizzate da under 35, è stato assegnato a O Corpiño delle registe spagnole Blanca Navarrete e Antía Rodeiro. Secondo la giuria composta da Elettra Virginia Collini, Valeria Perrone e Matteo Ranzi, il documentario “si distingue per l’approfondita valorizzazione del materiale d’archivio attraverso un montaggio che restituisce con efficacia l’evoluzione di una tradizione religiosa radicata nel passato e ancora viva nel presente”.

Il Premio Fulldome, infine, a God, Science and our Search for Meaning – Dio, la scienza e la ricerca del senso della vita, scritto e narrato dal best seller internazionale Dan Brown e prodotto dal Museum of Science di Boston, che esplora le domande più antiche dell’umanità sull’origine dell’universo utilizzando pienamente le potenzialità della tecnologia fulldome “con una narrazione coinvolgente e immersiva, che lascia lo spettatore incantato e incuriosito”, secondo la motivazione della giuria composta da Andrea Cuoghi, Filippo Maria Pontiggia, Chiara Simoncelli. Il film è ancora programma domenica 28 al Planetario del Museo di Scienze e Archeologia, dalle ore 16.