A Trento sabato 18 ottobre la campagna “Ciao Ale” per la ricerca contro i tumori

Trento aderisce alla campagna “R1pud1a” di Emergency

Il Comune di Trento ha aderito alla campagna “R1pud1a”, promossa a livello nazionale da Emergency. “Non c’è neppure da spiegare perché aderiamo alla campagna R1pud1a di Emergency visto quello che sta accadendo a livello internazionale e viste le piazze che stamattina, in tutta Italia, si sono riempite giustamente contro il massacro in corso a Gaza – […]