1 ottobre, lo spettacolo “Rimaye” punta i riflettori sullo scioglimento dei ghiacciai

Il Circuito Danza del Trentino-Alto Adige torna mercoledì 1 ottobre con la prima tappa al Teatro Comunale di Pergine portando in scena Rimaye, di AZIONIfuoriPOSTO, spettacolo che tenta di riflettere sullo stato dei ghiacciai e sullo scorrere del tempo.

Con ideazione e coreografia di Silvia Dezulian e Filippo Porro, e con la consulenza drammaturgica di Lorenza Guerrini, in coproduzione con il Centro Servizi Culturali S. Chiara, saliranno sul palco Silvia Dezulian, Lorenzo Morandini, Dorotea Porro, Filippo Porro, Gloria Trolla.

Il termine “rimaye” deriva dal latino rima, ossia “crepa”, ed è utilizzato in alpinismo per indicare il crepaccio terminale del ghiacciaio, spazio vuoto che separa il ghiaccio in movimento dalle pareti rocciose. A partire quindi da una riflessione sullo scioglimento e il distacco dei ghiacciai, la compagnia trentina apre un’indagine su ciò che a breve è destinato a sparire e la sua eredità, mettendo in relazione corpi umani e corpi glaciali in quanto entrambi modificatori di paesaggio in perenne movimento e custodi di memorie, legati al tempo e alla sua irreversibilità.

Attraverso una serie di escursioni e di ricerche sul campo nei pressi di alcuni ghiacciai delle Alpi, il progetto accosta il linguaggio performativo- coreografico della compagnia ad una ricerca scientifica e storica dei paesaggi montani in mutamento, riflette sulla forza dirompente e la fragilità disarmante sia dell’umano che dell’ambiente che lo circonda, mettendoli sullo stesso piano e ponendo l’attenzione sulla loro capacità di modellarsi e immagazzinare storie e vissuti destinati a sparire e a lasciare spazio a ciò che verrà.

Per maggiori informazioni: www.centrosantachiara.it – www.teatrodipergine.it