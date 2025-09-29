Trovato il corpo di padre Flavio Paoli, il missionario trentino scomparso l’11 agosto

È stato ritrovato il corpo di padre Flavio Paoli, il missionario trentino di 68 anni di cui non si avevano notizie da quando, l’11 agosto, era uscito di casa per fare una passeggiata nei boschi sopra Nanno, il suo paese natale.

Le ricerche erano riprese lo scorso weekend grazie alla collaborazione tra Vigili del fuoco volontari di Nanno e di Tassullo e Vigili del fuoco permanenti di Trento. Il suo corpo è stato trovato in un dirupo.

Missionario in Eritrea, Burkina Faso e Nigeria, padre Flavio lascia un bel ricordo nella comunità trentina, che si stringe attorno alla sua famiglia e al nipote, don Francesco Viganò.

“Ha conosciuto la fatica e l’ostilità dell’evangelizzazione, ma quando parlava gli brillavano gli occhi“, aveva ricordato l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi nella Messa celebrata a fine agosto a Nanno. “È stato un uomo trasparente e libero, capace di rischiare la vita per il Vangelo”.