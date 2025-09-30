Gennaro Giudetti allo Smart Lab di Rovereto mercoledì 1° ottobre

Mercoledì 1° ottobre, alle 20.30, l’operatore umanitario Gennaro Giudetti sarà allo Smart Lab di Rovereto per parlare delle storie che incontra quotidianamente nelle zone di conflitto, dove opera in collaborazione con Operazione Colomba.
L’incontro sarà moderato da Alessia Zoller e si inserisce all’interno della Settimana dell’Accoglienza CNCA Trentino, con il sostegno del Comune di Rovereto.
L’iniziativa è promossa dalla rete di associazioni del progetto “Gaza – lì dove brucia l’anima del mondo”, tra cui: Pace per Gerusalemme, Donne in Nero Rovereto, Centro Pace Rovereto, Arci Brentonico, Quilombo Trentino, ANPI Rovereto-Vallagarina, CGIL Rovereto, Casa delle Donne Rovereto e Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani.