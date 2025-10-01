Borgo Valsugana, il Festival del Canederlo torna domenica 5 ottobre

Domenica 5 ottobre, dopo quasi 4.500 canederli serviti lo scorso anno, torna a Borgo Valsugana il Festival del Canederlo. L’evento unisce la piacevole atmosfera del borgo affacciato sulla Brenta, con l’offerta di un ricco percorso del gusto tra fantasiose varianti del tradizionale canederlo trentino.

Cinque i punti ristoro, gestiti ognuno da un’associazione locale: si parte dal classico canederlo di Carne in brodo, dell’ Associazione Bersaglieri (Corte della Locanda in Borgo), al canederlo con formaggi con burro fuso, della Croce Rossa Italiana Bassa Valsugana (Corte Livio Rossi), a quello di carne con goulash del Comitato Palio del Brenta (Portego sulla Brenta – Via Morizzo), al canederlo spinaci con burro fuso proposto da AIDO Bassa Valsugana e Tesino (Corte Casa Titti), ed infine a quello di carne con sugo di pomodoro dei Bocciofili Borgo Valsugana (Corte Casa Pagnoca). Non mancheranno dolci sorprese: dallo strauben alla Corte della Gora al canederlo dolce al pistacchio firmato Gelateria Heidi.

Oltre al gusto, il festival offrirà un ricco programma di spettacoli, musica e attività per famiglie: la Banda Civica di Borgo Valsugana e Gruppo Folk Pieve Tesino con sfilata e spettacolo in Piazza Degasperi, i laboratori di canederli per bambini dai 6 ai 12 anni (su prenotazione), l’animazione e truccabimbi con Claudia Animazione e le esibizioni itineranti con il “Caro dela Musica dei Semoloti” e la fisarmonica di Andrea. Accompagnerà la passeggiata tra le vie del centro la mostra di sculture in legno dell’artista Marco Busarello (Spazio Klien e Chiostro del Municipio) e il mercatino con le associazioni Apival e Slow Food in Piazza Martiri della Resistenza.

Per informazioni e prenotazioni laboratori: 334 8939200 – borgovalsuganaproloco@gmail.com