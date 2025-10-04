A Mattarello il Coro Torre Franca Canta per l’Aido Trentino

Il Coro Torre Franca diretto da Federico Bonato arricchirà con i propri canti la serata promossa sabato 4 ottobre a Mattarello dall’Aido Trentino e dal Comune con la collaborazione della Circoscrizione e del Circolo San Vigilio, per sensibilizzare alla donazione di organi, tessuti e cellule.

L’incontro, che inizierà alle 20.30 nella sala polivalente Alberto Perini in via Guido Poli 6 (ingresso libero), permetterà di ascoltare sia i brani eseguiti dal coro che le informazioni in materia di donazione e trapianti fornite da Mario Magnani, presidente dell’Aido provinciale, e dalla nefrologa Cristina Andreotti, ma soprattutto la testimonianza personale di chi è rinato grazie al “regalo” di un organo