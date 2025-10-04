Il Coro Castel Penede a Brentonico per “Echi di Guerra”

Sabato 4 ottobre alle 21.00, presso il Teatro “Monte Baldo” di Brentonico, il Coro Castel Penede di Nago presenta “Echi di guerra”, uno spettacolo che intreccia musica e narrazione, dando voce alle vicende e ai canti nati durante la Prima guerra mondiale.
Il concerto alterna i brani della tradizione legata al primo conflitto a momenti di racconto che rievocano episodi significativi dei contesti storici a cui le canzoni si riferiscono, restituendo al pubblico il dramma, la fatica e il sentire di quegli anni.
Ad introdurre la serata sarà un dialogo tra Quinto Antonelli, storico trentino di grande rilievo, che ha dedicato gran parte dei suoi studi alle vicende legate alla Grande Guerra (fondamentale il suo contributo sulla questione degli sfollati trentini, tra molti altri), e Antonio Trombetta, rappresentante del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, organo culturale della Provincia Autonoma di Trento impegnato nella promozione dei valori universali della pace e dei diritti fondamentali della persona.
L’ingresso è libero, con possibilità di contribuire con un’offerta volontaria.