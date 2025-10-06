Aquila perfetta alla prima di campionato e Cantù è battuta 109-69

Foto Lorena Bonapace

Parte nel migliore dei modi il campionato dell’Aquila Basket, che domenica 5 ottobre ha superato Cantù per 109-69 davanti ai 3.801 tifosi presenti alla BTS Arena. Una prestazione praticamente perfetta per i bianconeri, che mandano a referto tutti e 12 i giocatori a disposizione di coach Cancellieri. Serata da ricordare anche per i giovani dell’Aquila: esordio e primi punti in Serie A per Cheickh Niang, Patrick Hassan, Theo Airhienbuwa e Federico Cattapan. MVP di serata in ex aequo per DJ Steward e DeVante’ Jones, entrambi autori di 21 punti, mentre Cheickh Niang firma una prova di grande impatto con 15 punti e 6 rimbalzi.

La cronaca. La Dolomiti Energia Trentino parte con: Steward, Battle, Jogela, Aldridge e Mawugbe mentre Cantù risponde con: Gilyard, Bortolani, Sneed, Basile e Ballo. Sneed apre la partita con una schiacciata a due mani, poi Steward pareggia i conti e Aldridge firma il sorpasso bianconero. Jones appoggia altri due punti, Steward replica, ma Bortolani risponde con la tripla dell’8-5. Aldridge lancia ancora Steward in contropiede per il +4, poi Jones attacca il ferro e segna il 12-5. Sneed realizza dalla media subendo il fallo e completando il gioco da tre punti, Jones mette a segno un gran canestro ma Basile risponde immediatamente. Steward corre in campo aperto e appoggia il +6, poi Basile schiaccia su assist di Sneed e Okeke riduce le distanze sul -2. Mawugbe segna col fallo e completa il gioco da tre punti per il 19-14. Nel finale Niang va in coast to coast per i suoi primi due punti, Bayehe appoggia il +9 e il primo quarto si chiude sul 24-15 per la Dolomiti Energia Trentino.

Niang apre il secondo quarto con una tripla, seguito dal canestro di Hassan che costringe coach Brienza al timeout. Steward batte il suo difensore in uno contro uno e appoggia due punti, poi Ballo sblocca Cantù con una schiacciata a due mani. Ajayi segna rollando bene al ferro e Bortolani realizza dall’angolo, spingendo coach Cancellieri a fermare il gioco sul 31-22. Aldridge risponde con una tripla, Bortolani replica dall’arco ma ancora Aldridge colpisce dalla punta, e Steward riporta l’Aquila sul +14. Bowden segna dall’ala, ma Steward serve un assist perfetto per la schiacciata di Mawugbe. Nel finale Bortolani schiaccia, mentre Hassan va a segno prima dopo un rimbalzo offensivo e poi con la tripla sulla sirena che chiude il primo tempo sul 46-30 per la Dolomiti Energia Trentino.

Jogela serve Mawugbe che appoggia i primi punti del secondo tempo, poi Gilyard colpisce dall’arco ma Steward risponde con una grande penetrazione e poco dopo con la tripla del +20. Gilyard trova ancora la via del canestro da tre, ma Steward replica andando fino in fondo al ferro. Bowden realizza due liberi, mentre Steward continua il suo show personale segnando il ventunesimo punto della sua partita. Jogela subisce fallo e realizza entrambi i liberi, costringendo coach Brienza al timeout. Alla ripresa Aldridge segna dall’arco, Jogela replica con un’altra tripla e la Dolomiti Energia tocca il massimo vantaggio sul 66-38. Gilyard mette due liberi, ma Jogela risponde con una penetrazione al ferro; poi è Niang a infiammare la BTS Arena con una schiacciata spettacolare in testa al lungo avversario, accendendo i 3.801 tifosi presenti. Nel finale Jones segna quattro punti consecutivi e Forray chiude il terzo quarto sul 75-42 per Trento.

Niang apre l’ultimo quarto con una tripla, poi Ajayi appoggia due punti e Bortolani risponde. Jones non è da meno e porta il punteggio sull’80-46. Jakimovski colpisce dall’arco, seguito dalla tripla di Jones che vale il +40 per l’Aquila. Ballo schiaccia, ma Jones replica con un elegante floater e poco dopo recupera palla, permettendo a Mawugbe di segnare in tap-in. Ballo appoggia il 90-50, ma Jones continua a dominare con quattro punti consecutivi, costringendo coach Brienza al timeout. Sneed segna una tripla con fallo aggiuntivo, mentre Airhienbuwa realizza due tiri liberi. Nel finale entra anche Federico Cattapan, che trova subito il canestro con un appoggio e poi completa un gioco da tre punti. La Dolomiti Energia Trentino chiude così la sua prima sfida stagionale in LBA con una convincente vittoria per 109-69.

I bianconeri affronteranno ora tre trasferte consecutive prima del ritorno alla BTS Arena, previsto per domenica 19 ottobre alle ore 16:00 contro Derthona Tortona. I biglietti per la prossima sfida casalinga sono già disponibili presso l’Aquila Store e online sul circuito Vivaticket.

Il tabellino.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 109

ACQUA S. BERNARDO CANTÚ 69

(24-15, 46-30; 75-42)

Dolomiti Energia Trentino: Steward 21, Jones 21, Niang 15, Jogela 7, Forray 1, Airhienbuwa 4, Cattapan 5, Mawugbe 10, Aldridge 11, Jakimovski 3, Bayehe 4, Hassan 7. Coach Cancellieri.

Acqua S. Bernardo Cantù: Gilyard 12, Bowden 14, Moraschini, De Nicolao, Ballo 9, Bortolani 12, Sneed 10, Basile 4, Ajayi 6, Okeke 2. Coach Brienza.