“Top Wine”, sul Sass Pordoi la degustazione di vini più alta del mondo

Il Sass Pordoi tornerà ad ospitare “Top Wine”, la degustazione di vini più alta del mondo, a quota 2.950 metri, in programma il prossimo sabato 18 ottobre. Un simposio alla scoperta dei grandi vini del Trentino-Alto Adige che quest’anno ospita anche produzioni dell’Irpinia, della Sicilia e della Francia. Per accompagnare il tasting ci sarà il piatto TopWine, ideato e preparato per l’occasione dal Rifugio Maria. Inoltre, l’evento sarà preceduto venerdì 17 ottobre da una masterclass esclusiva, condotta da Roberto Anesi, miglior sommelier Ais 2017.

Ma le occasioni per raggiungere la terrazza panoramica non si fermano qui. La funivia del Sass Pordoi, che in soli quattro minuti copre un dislivello di 700 metri, sarà infatti operativa fino a domenica 2 novembre. Lunghissima anche la stagione di Carezza, con ben quattro impianti aperti fino al 2 novembre, e gli altri due fino al 19 ottobre, per una infinità di opportunità da vivere in quota, anche in sella alla bici.

Fino al 5 ottobre, sarà in corso la Settimana del gusto Selvaggina & Funghi presso l’esclusiva terrazza della Laurins Lounge, con specialità locali e intrattenimento musicale. È prevista inoltre per il 19 ottobre l’ultima data delle “Domeniche in Famiglia”, che prevede una promo dedicata con corse illimitate su tutti gli impianti di risalita del comprensorio per due adulti e due bambini. Infine, per arrivare sul Col Rodella, ai piedi del Sassolungo, la cabinovia Pradella-Salei e la seggiovia Rodella-Des Alpes saranno operative fino a domenica 5 ottobre.