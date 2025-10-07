Reimmessa in natura l’orsa F3, era stata investita lo scorso 23 agosto

Paganella, un orso munito di radiocollare

Un giovane orso maschio è stato catturato nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 ottobre con la trappola a tubo e rilasciato dopo l’applicazione del radiocollare. L’operazione è stata effettuata dal Corpo forestale trentino, nella zona dell’Altopiano della Paganella. L’attività è mirata al monitoraggio dell’orso M91. Campioni genetici dell’animale catturato stanotte sono stati consegnati […]