Riccardo Corradini dalla Conscience: “Pronti e determinati ad arrivare a Gaza”

Hanno affidato il loro messaggio ad un video pubblicato su YouTube i componenti della delegazione italiana a bordo della Conscience, imbarcazione della Freedom Flottilla diretta a Gaza, di cui fa parte anche il roveretano Riccardo Corradini. “Siamo una nave di 70 metri, con circa 100 persone di equipaggio da 25 paesi di tutto il mondo. Stiamo portando non solo cibo ma anche i farmaci salvavita necessari per il genocidio che sta avvenendo ormai da quasi due anni in Palestina e a Gaza. Ci tenevamo a ringraziare tutte e tutti per le piazze, per i cortei, per tutte le manifestazioni che ci sono state. Sono indispensabili per proseguire la nostra azione, poter mantenere l’attenzione su quanto sta accadendo tutt’ora all’interno della Striscia di Gaza”.

“Queste manifestazioni ci riempiono di motivazione, di determinazione”, ha aggiunto l’attivista trentino. “Noi fra pochi giorni arriveremo nella zona ad alto rischio di intercettamento da parte delle forze di occupazione di Israele. Quindi noi come equipaggio di mare siamo pronti e siamo determinati ad arrivare a Gaza, nonostante i rischi che ci sono. Chiamiamo l’equipaggio di terra che fino ad ora è stato così presente, così attivo a mobilitarsi, a scioperare, a bloccare stazioni e porti. A essere pronto ad una nuova mobilitazione in caso di intercettamento da parte delle forze di occupazione di Israele. L’otto ottobre sarà la data prevista dell’intercettamento. Chiamiamo tutte e tutti ad attivarsi per scendere in piazza e scioperare”.