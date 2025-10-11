A Rovereto la presentazione del saggio “Europa a mano armata”

Zuppi a Rovereto per i cento anni di Maria Dolens: “Bisogna avere il coraggio della pace”

“Il messaggio è che bisogna trasformare i cannoni in messaggio di solidarietà e di fraternità. E che forse dobbiamo prestare un po’ ascolto alla campana. Perché è una campana dolens, non è invito facile, sportivo, senza tanti problemi: è dolens, è frutto di tantissimo dolore”. Lo ha detto ai microfoni di Radio Vaticana il presidente della CEI […]