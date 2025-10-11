A Rovereto la presentazione del saggio “Europa a mano armata”

Proseguono a Rovereto le iniziative a 100 anni dalla realizzazione, all’indomani della Prima guerra mondiale, della Campana dei Caduti.
Il 17 ottobre, a palazzo Alberti Poja, in corso Bettini 41, alle ore 18, verrà presentato il saggio “Europa a mano armata” (Sbilanciamoci) che analizza i vari aspetti del piano di riarmo europeo deciso dalla Commissione Ue e le prospettive di sicurezza del vecchio continente in “conflitto” con la Russia del presidente Vladimir Putin che ha invaso l’Ucraina.
Ne discuteranno la giornalista Futura D’Aprile, curatrice del volume, Raul Caruso, docente della Cattolica di Milano e Giorgio Comai, ricercatore dell’Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa. Interverrà anche Antonio Trombetta, presidente del Forum trentino per la pace e i diritti umani, L’appuntamento è promosso dal Centro per la Cooperazione internazionale.