Rilancio Panarotta: una risposta al bando di Trentino Sviluppo

È arrivata una risposta all’avviso pubblico per il rilancio turistico del Monte Panarotta, promosso da Trentino Sviluppo in collaborazione con la Provincia di Trento e Trentino Marketing. Ora prende il via la fase istruttoria da parte di Trentino Sviluppo.

“Oggi abbiamo avuto la prova – spiega l’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni – che credendoci e mettendo in campo tutte le risorse a nostra disposizione, i risultati alla fine arrivano. Siamo ancora in una fase preliminare, la proposta andrà infatti analizzata e valutata con attenzione, ma non possiamo nascondere la soddisfazione di aver promosso un avviso innovativo, che guarda a un modello di turismo pensato per chi vuole vivere la montagna tutto l’anno, per fare sport ma anche per trascorrere momenti di socialità e convivialità in un contesto speciale, come quello del bosco e della natura”.

“Come ho detto anche in passato – conclude Albert Ballardini, vicepresidente di Trentino Sviluppo e amministratore delegato agli asset turistico funiviari – il nostro obiettivo è quello di stimolare la nascita di progetti credibili e innovativi. In questo caso specifico lo facciamo mettendo a disposizione la nostra struttura tecnica, i nostri asset funiviari e, ancora di più, le nostre competenze, sfruttando anche il prezioso supporto di Trentino Marketing e il sostegno delle istituzioni”.