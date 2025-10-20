“Giovanni Segantini. La nascita del mito”: sabato 25 ottobre l’inaugurazione ad Arco

La galleria civica “Giovanni Segantini” di Arco inaugura sabato 25 ottobre alle 18 la mostra “La montagna delle visioni. Giovanni Segantini. La nascita del mito”, a cura di Niccolò D’Agati e con Mirella Carbone, direttrice artistica del Segantini Museum di St. Moritz. Il nuovo progetto espositivo si propone di indagare, attraverso opere e documenti, l’eredità dell’arte segantiniana e la nascita di quello che si può definire un vero e proprio mito attorno al pittore. Dedicando una attenzione specifica agli anni immediatamente successivi la morte di Segantini, il percorso della mostra si concentra sulle diversificate espressioni sia dell’influsso dell’arte segantiniana nella produzione artistica successiva, sia di quelle opere che assurgono a emblema della celebrazione e del culto della memoria e dell’eredità del grande artista trentino. Per la prima volta sarà esposto ad Arco l’iconico e famosissimo autoritratto a carboncino e oro che è diventato il riferimento più importante e seguito dell’iconografia di Segantini.

La mostra rimarrà aperta fino al 25 gennaio 2026 (dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18). Dal 26 gennaio al 22 febbraio 2026 è aperta a visite guidate per gruppi organizzati e scolaresche (su appuntamento: cultura@comune.arco.tn.it).