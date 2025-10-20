Sabato 25 e domenica 26 ottobre, “Formai dal Mont” per un weekend dedicato ai formaggi di malga del Trentino

Sabato 25 e domenica 26 ottobre, Tassullo (Ville d’Anaunia) torna a proporre “Formai dal Mont”: la rassegna dedicata ai migliori formaggi di malga del Trentino. L’evento si svolgerà a ridosso di Castel Valer, il maniero dove, per l’occasione, aumenteranno le occasioni di visita con le guide di ApT Val di Non.

Il programma dell’evento prevede show cooking, conferenze, dimostrazioni, aperitivi, mercatini dei prodotti locali e numerose attività per famiglie. Al termine della competizione, una giuria di esperti decreterà i vincitori del concorso “Trentino di Malga”, ma anche i visitatori potranno esprimere la propria preferenza e partecipare così alla valutazione dei formaggi.

“Ogni malga – hanno spiegano gli organizzatori dell’evento durante la presentazione – produce il suo formaggio con caratteristiche uniche ed irripetibili, dalle infinite variabili organolettiche, tutte strettamente legate al territorio. La formazione dei profumi e dei sapori del latte dipendono saldamente dalla specie, dalla razza, dal tipo di alimentazione dell’animale e dalla ricchezza delle specie vegetali di cui si nutrono. Ogni pastore produce formaggi con una propria personalità e un proprio carattere ma fa anche di più, produce qualcosa che non si acquista e di cui tutti possono usufruire: un territorio gestito, un paesaggio incantevole, una ricca biodiversità. Per questo, da sempre i nostri avi hanno compreso l’importanza dei pascoli delle nostre montagne”.

Per il programma completo e ulteriori informazioni: valdinon.it