Otto “chiocciole” per le osterie trentine: il premio di “Slow Food”

Credit: Milena Battisti

Più di trecento persone hanno partecipato martedì 21 ottobre alla presentazione della Guida Osterie d’Italia 2026 di Slow Food Editore a Trento. Il presidente di Slow Food Trentino Alto Adige aps Tommaso Martini ha fatto il punto sul sistema osterie in Trentino: “La situazione trentina fotografata dalla scorsa edizione, era caratterizzata da una forte incertezza, segnata dalla chiusura di alcune realtà storiche e dalla rinuncia a nuovi progetti. Il 2026 si apre invece in un clima diverso, con l’attesa di nuove aperture e di ritorni significativi. Ma dobbiamo rinnovare l’appello per riuscire a coinvolgere di più il mondo della formazione nella trasmissione di un modello di ristorazione che è un patrimonio essenziale del Trentino. Sono 30 – ha proseguito – le osterie in Guida, distribuite nelle varie valli. Di queste otto premiate con il riconoscimento della “chiocciola”, a indicare una particolare capacità di esprimere i valori di una osteria ed essere di esempio”.

OTTO “CHIOCCIOLE” PER LE OSTERIE TRENTINE

Tra le premiate sei riconferme: Maso Santa Romina a Canal San Bovo, Locanda delle Tre Chiavi a Isera, Boivin a Levico Terme (con Riccardo Bosco che per l’anno che si conclude è stato insignito del riconoscimento Oste dell’anno a livello nazionale), Lusernarhof a Luserna, Nerina a Romeno e Ciasa dò Parè a Soraga. Due le novità: Maso Palù a Brentonico e il ritorno dell’Osteria Storica Morelli di Pergine Valsugana.

Proprio all’Osteria Storica Morelli è stato dedicato un momento speciale. L’anno scorso, dallo stesso palco, Fiorenzo Varesco, lo storico gestore, aveva lanciato un appello. Giunto ormai alla pensione voleva consegnare l’osteria a qualcuno che sapesse mantenere vivo il lavoro fatto in tanti anni e la rete di produttori-amici costruita giorno dopo giorno. Da aprile la sfida è stata raccolta da Nicola Masa e Fabio Ferro. Nel corso della presentazione nazionale della Guida (che si è tenuta a Torino il giorno prima), l’osteria di Canezza di Pergine ha ricevuto un altro prestigioso riconoscimento con l’assegnazione del premio “Ostinati”: “La vicenda di una piccola comunità strettasi attorno al locale, che non solo ha salvato l’insegna storica e d’eccellenza, ma ha saputo porre le basi, in maniera creativa e affettiva, per una nuova avventura in continuità con il passato, garantendo il passaggio generazionale in mancanza di un appiglio famigliare”. Due nuove segnalazioni completano il quadro: dalla Val di Sole la Corte dei Toldi e, tra i locali quotidiani, il locale annesso all’azienda agricola Gino Pedrotti di Cavedine.

UN APPELLO PER SALVARE LE MALGHE TRENTINE

L’inserto dedicato alle malghe Trentine è una parte dal forte valore politico della sezione trentina della Guida. È curato anche quest’anno da Francesco Gubert e Marta Villa che, dal palco del Muse, hanno ricordato come il numero di malghe che proseguono nel presidiare l’alta montagna e gli alpeggi vada riducendosi di anno in anno. Un allarme che non riguarda solo la scomparsa di attività economiche e di sapori, ma che coinvolge saperi trasmessi da generazioni, che ha a che fare con la custodia della biodiversità, con la qualità del paesaggio e il rischio che fondamentali servizi ecosistemici possano venir meno.

IL RICONOSCIMENTO “OASI DI FRATERNITA'” ALLA COOPERATIVA CS4

Per il terzo anno la presentazione della Guida Osterie è il momento per consegnare il riconoscimento “Oasi di fraternità” che Slow Food Trentino ha istituito ispirandosi alle riflessioni del pensatore francese Edgar Morin. A riceverlo quest’anno i ragazzi e i coordinatori del progetto dell’Orto di Terra Gaia della Cooperativa Cs4 di Pergine “per aver dato al cibo un significato sempre nuovo e un valore sociale, della parte della natura, delle persone e delle relazioni”. Con loro sul palco il coordinatore dei Cuochi dell’Alleanza di Slow Food, Paolo Betti, che da sempre cura i rapporti tra l’associazione e il progetto sociale dell’orto.