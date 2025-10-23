La Val dei Mocheni su Linea Verde sabato 25 ottobre

È dedicata alla Valle dei Mocheni la nuova puntata di Linea Verde Trentino, che andrà in onda su Rai 1 sabato 25 ottobre alle 11.25, condotta da Lino Zani e Giulia Capocchi.

Tra gli scenari di Palù del Fersina, antiche miniere, masi in pietra e legno, e la lingua mòchena ancora viva, il racconto televisivo mette in luce la ricchezza culturale e umana di una comunità che custodisce e rinnova le proprie radici. Lino Zani guiderà il pubblico alla scoperta delle tracce storiche e letterarie di questo territorio, mentre Giulia Capocchi darà voce ai giovani che scelgono di costruire il proprio futuro restando in Trentino, coniugando passione, sostenibilità e innovazione.

Linea Verde Trentino – La Valle Incantata è un progetto realizzato in collaborazione con Trentino Marketing su incarico della Provincia Autonoma di Trento nell’ambito del progetto denominato “La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi” nell’ambito del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, che attraverso il linguaggio e la forza narrativa della televisione racconta il valore contemporaneo dell’autenticità, delle tradizioni e della bellezza italiana.