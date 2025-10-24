“Vigneti in alta quota?”, a Brentonico il 29 ottobre parte un percorso di comunità

L’amministrazione comunale di Brentonico invita la cittadinanza a partecipare al primo tavolo partecipativo “Vigneti in alta quota?”, in programma mercoledì 29 ottobre alle 17.30 presso il Centro Culturale Alexander Langer.
Si tratta del primo di cinque incontri che, tra ottobre e gennaio, saranno organizzati dall’amministrazione comunale per strutturare un percorso partecipativo secondo la metodologia della Mappa di Comunità.
L’incontro costituirà un primo momento di formazione e confronto aperto sul futuro del territorio e sulle scelte legate alla gestione delle aree agricole in quota. Interverrà Andrea Piccioni, dirigente del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia di Trento, con un contributo dal titolo: “Quali sono gli strumenti a disposizione del pianificatore pubblico trentino, a diversi livelli, per la gestione delle aree agricole in relazione con le altre aree del territorio e del paesaggio?”.
CALENDARIO DEGLI INCONTRI
· Mercoledì 29 ottobre ore 17.30 – “Gli strumenti di pianificazione e la Brentonico del 2030”
· Venerdì 14 novembre ore 20.00 – “Il paesaggio e l’agricoltura di montagna”
· Sabato 15 novembre ore 10.00 – “Ricercazione sul territorio”
· Giovedì 11 dicembre ore 17.30 – “L’Arca dei Valori”
· Giovedì 15 gennaio ore 17.30 – “La nostra Mappa di Comunità