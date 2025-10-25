In Trentino aumentano del 75% le ore autorizzate di cassa integrazione

“Com’era prevedibile, nei primi mesi sei mesi di quest’anno il ricorso alla cassa integrazione si è impennato, facendo seguito alla crescita sostenuta del ricorso agli ammortizzatori in costanza di lavoro da parte delle aziende trentine nel corso del secondo semestre del 2024″. Lo dichiarano i segretari della Cgil Andrea Grosselli, della Cisl Michele Bezzi e della Uil Walter Largher. “I dazi voluti dall’amministrazione Trump, il perdurare della recessione in Germania, gli alti costi energetici e la concorrenza internazionale in particolare dei prodotti provenienti dalla Cina hanno acuito la stagnazione della produzione industriale che anche in Trentino dura ormai quasi da trenta mesi consecutivi. Dopo il rimbalzo degli anni immediatamente successivi al Covid, infatti, anche la manifattura trentina ha registrato due anni e mezzo di un progressivo rallentamento produttivo e di una lenta emorragia di posti di lavoro, che ha riguardato in particolare il personale a termine e in somministrazione”.

C’è stata in particolare un’impennata del 75% delle ore autorizzate di integrazione salariale da parte dell’Inps in Trentino. “Sappiamo che l’autorizzazione all’uso della Cig non significa immediatamente l’utilizzo effettivo dell’ammortizzatore sociale. Ma questo repentino incremento è un segnale di allarme che non va sottovalutato”, proseguono Grosselli, Bezzi e Largher.

Cgil Cisl Uil del Trentino chiedono che gli interventi a sostegno del settore manifatturiero facciano parte di un piano “concertato e condiviso con le organizzazioni sindacali per individuare insieme le migliori azioni per rafforzare il tessuto produttivo locale, gli investimenti in innovazione e l’occupazione stabile e di qualità. In gioco infatti ci sono quasi 35mila posti di lavoro con retribuzioni più alte della media provinciale che non possono essere immediatamente sostituiti da altri settori”.