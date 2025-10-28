Il volontariato arriva nelle scuole: oggi tappa al liceo Da Vinci di Trento

Il volontariato arriva nelle scuole. Lo fa con tre fiere rivolte alle classi terze delle scuole superiori che aderiscono al progetto Fionda 3, finanziato da Fondazione Caritro e Comune di Trento.

Martedì 28 ottobre, al liceo scientifico da Vinci, circa 250 ragazzi e ragazze di 16 classi hanno incontrato i rappresentanti di quattordici organizzazioni di volontariato, che hanno presentato le opportunità offerte dal territorio per i giovani che desiderano attivarsi. Erano presenti il Centro Servizi per il Volontariato Trentino con il progetto Bejetzt, il Centro Servizi Contrada Larga con la cooperativa Kaleidoscopio, la Società Alpinisti Tridentini, il Centro Sportivo Italiano, i Vigili del Fuoco di Villazzano, la cooperativa Progetto ’92, l’organizzazione di volontariato Tempora, la Rete Fionda, lo Sportello giovani del Trentino Civico13 e le associazioni NotAlone, Coderdolomiti, 3 Fontane, Auto Mutuo Aiuto con il progetto Tradinoi e l’ associazione italiana Persone Down.

Gli studenti e le studentesse potranno così scegliere un percorso di volontariato nelle organizzazioni conosciute in fiera e le ore così impiegate saranno riconoscibili dalla scuola ai fini dell’alternanza scuola lavoro. Non solo, una volta tornati in classe, i ragazzi che hanno partecipato alla fiera potranno confrontarsi con i compagni e raccontare loro le realtà conosciute all’evento.

Quello al liceo da Vinci è il secondo appuntamento dopo la fiera gemellata tra liceo linguistico Sophie Scholl e liceo psicosociopedagogico Rosmini organizzata lo scorso 15 ottobre, a cui hanno preso parte rispettivamente 7 e 11 classi per un totale di 350 studenti e studentesse. Il terzo momento dedicato al volontariato è invece in programma mercoledì 5 novembre per la fiera gemellata tra liceo musicale e coreutico Bonporti, che parteciperà con tre classi, e liceo scientifico Galilei, che sarà presente con 9 classi per un totale di 200 studenti e studentesse.