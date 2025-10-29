Due studenti a Trento con il corridoio universitario per i rifugiati

Si chiamano Betelihem e Thierry, e vengono dall’Eritrea e dal Burundi, i due nuovi studenti arrivati in Trentino attraverso il progetto nazionale dell’UNHCR UNICORE 7.0 – Corridoi universitari per studentesse e studenti rifugiati, che a livello locale è gestito dall’Università di Trento, dal Centro Astalli, dall’Associazione Gris (Gruppo immigrazione e salute del Trentino) e dalla Caritas diocesana. L’iniziativa, giunta alla settima edizione, è stata adottata dal Trentino tre anni fa. Il primo studente arrivato è Matthew (nella foto, il terzo da sinistra), che a marzo si laureerà in Sociology and Social Reserch.

Betelihem e Thierry – selezionati tra una rosa di 40 candidati – sono atterrati a Milano mercoledì 29 ottobre insieme ad altri 35 ragazzi che sono stati accolti in altre regioni italiane. Thierry ha trent’anni. Ha preso il volo dal Malawi, dove abita da quando era piccolo, ma è originario del Burundi, che ha dovuto lasciare a causa della guerra. A Trento studierà Computer science, ma ha già una laurea in Business: “Quando ho visto i corsi, ho fatto subito domanda per entrare nel progetto”, ci racconta. “Ho pensato che mi avrebbe aiutato a realizzare i miei sogni”.

Betelihem ha 26 anni, è originaria dell’Eritrea, ma vive a Kampala, in Uganda. Ha già una laurea in Giurisprudenza, ma a Trento studierà Global Law Making. E capisce già l’italiano: “In Eritrea ho conosciuto un religioso che insegnava l’italiano, e ho frequentato un corso di un mese”, ci dice. Thierry e Betelihem verranno accolti nelle strutture del Centro Astalli, per poi essere inseriti – nel secondo anno accademico – all’interno degli studentati universitari.

IL PROGETTO UNICORE