A Trento venerdì 9 novembre un recital in ricordo di Francescotti

Lo sguardo acuto di Renzo Francescotti – foto Gianni Zotta

Venerdì 7 novembre alle 17.30, nel salone di Rappresentanza di palazzo Geremia, la Città di Trento ricorda Renzo Francescotti insieme agli artisti del “Gruppo Interpretativo Pablo Neruda” con un recital di testi e canzoni a cura di Chiara Turrini e Arrigo Dalfovo (voci recitanti), Maurizio Agostini e Franco Grasselli (canto e chitarre).

All’incontro sarà presente anche la vicesindaca di Trento e assessora alla Cultura Elisabetta Bozzarelli.

Poeta, scrittore, critico letterario e autore di oltre cinquanta libri tra raccolte di versi, romanzi e saggi, Francescotti è scomparso lo scorso 9 gennaio. Nella sua lunga carriera, ha fondato e animato il “Gruppo Interpretativo Pablo Neruda”, con cui ha portato letture, recital, spettacoli di poesia, musica, canto e pittura in Trentino, in molte regioni d’Italia e all’estero. Definito “uno dei maggiori poeti dialettali contemporanei”, Francescotti componeva le sue opere sia in lingua italiana che in dialetto trentino.

L’ingresso all’evento, che vede la collaborazione del Comune di Trento, è libero e gratuito.