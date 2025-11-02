SuperLega, Itas battuta dal Verona 3-1

Il Verona batte l’Itas Trentino maschile 3-1 in SuperLega 2025/26. Il fattore campo e la qualità messa nei fondamentali di battuta e contrattacco da parte dei padroni di casa hanno fatto la differenza, soprattutto a partire dal secondo set. Nel primo parziale era stata invece l’Itas Trentino a dettare legge, sorprendendo gli avversari con un’ottima fase di cambiopalla, abbinata ad un altrettanto efficace di break point (battuta e difesa).

In svantaggio di fronte al sold out del suo impianto (5.000 presenze), Verona ha saputo però ripartire, costruendo la sua vittoria con una seconda frazione eccezionale in battuta (6 ace diretti) e con una buona prestazione anche in quelli successivi, decisamente più combattuti ma con storia simile.

“Non è bastato un buon avvio di match per indirizzare la partita sui binari che volevamo – ha spiegato al termine della partita l’allenatore dell’Itas Trentino Marcelo Mendez – . Con muro, servizio e contrattacco ci siamo portati sull’1-0 esterno, senza però riuscire in seguito a dare continuità alla nostra prova. Successivamente abbiamo infatti commesso troppi errori in questo fondamentale e abbiamo subito la battuta e gli attacchi di Verona, che ha avuto grande merito e qualità”.

Il prossimo incontro di SuperLega per l’Itas è in calendario per sabato 8 novembre alle ore 20.30 a Cuneo.