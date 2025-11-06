“Per amore del futuro, educare oggi”: venerdì 7 novembre Eraldo Affinati al Vigilianum

Lo scrittore Eraldo Affinati sarà a Trento, al Polo culturale diocesano Vigilianum di Trento, venerdì 7 novembre alle 18. L’appuntamento, dal titolo “Per amore del futuro, educare oggi”, affronterà alcune domande attualissime: come si può educare in un mondo che cambia così rapidamente? Cosa significa davvero “avere a cuore” il futuro dei giovani?
Sarà un momento di riflessione dedicato a chi crede che educare significhi ancora investire nel domani. Un compito sempre più complesso, in un contesto sociale e generazionale in costante mutamento, ma più che mai necessario. Educare non è imporre, ma accompagnare: dare spazio, accettare il fallimento come parte del percorso e trasformarlo in occasione di crescita.
Durante la serata, Eraldo Affinati dialogherà con il direttore di Vita Trentina Diego Andreatta e con la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Trento 6 Chiara Ghetta.
L’incontro è organizzato da BTS Banca Trentino-Südtirol, in collaborazione con Vita Trentina, Penny Wirton Trento e Cnca, promuove un incontro pubblico con Eraldo Affinati, scrittore, insegnante e fondatore della scuola Penny Wirton, dedicata all’insegnamento gratuito della lingua italiana ai migranti.