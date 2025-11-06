“Per amore del futuro, educare oggi”: venerdì 7 novembre Eraldo Affinati al Vigilianum

A Lavis sabato la presentazione del libro sui 157 dei vigili del fuoco di Lavis

Sarà presentato sabato 30 novembre alle 18, all’auditorium comunale di Lavis, il libro “Fuoco e acqua, la storia dei pompieri di Lavis”, edito dal Comune in collaborazione con il corpo dei Vigili del fuoco volontari e con l’Associazione Culturale Lavisana, e scritto dal giornalista Daniele Erler. È la storia di uno dei più antichi corpi anti-incendio del Trentino organizzato in […]