Elezioni comunali in Trentino, Luserna non raggiunge il quorum

Erwin Dallio è il nuovo sindaco di Capriana. Era l’unico candidato per il Comune della Val di Fiemme, dove si è recato alle urne il 52,54% degli aventi diritto di voto.

A Luserna il quorum non si è raggiunto: solo il 30,37% degli aventi diritto si è recato alle urne domenica 9 novembre. L’unico candidato nel Comune cimbro era Marlon Gasperi. Resta quindi il commissario Nerio Giovanazzi.

Lo spoglio dei voti decreterà invece chi sarà il primo cittadino a Madruzzo. Due i candidati per il Comune della Valle dei Laghi: Alessio Anselmo con “Noi per Madruzzo” e Mariano Bosetti con “Borghi di Madruzzo”. Alle urne si è recato il 63,89% degli aventi diritto di voto.