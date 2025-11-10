In un libro le storie di undici legami di sorellanza

“Amiche. Undici storie di legami e sorellanza” è un libro che raccoglie undici capitoli dedicati alle amicizie femminili in Italia, esplorando l’evoluzione di quel legame straordinario nell’arco di un secolo.

Da Ada Gobetti e Bianca Guidetti Serra a Maria Motessori e Annie Besant, Da Raffaella Carrà e Alessandra De Stefano a Rossana Rossanda e Luciana Castellina e tante altre. Il libro presenta storie di amicizie diverse, nate per molte ragioni, in diversi campi: dalle battaglie femministe, alla politica, al mondo dell’arte e della letteratura, a quello della scienza e dello spettacolo.

Il libro è del collettivo “Controparola”, un gruppo di giornaliste e scrittrici fondato da Dacia Maraini nel 1992. Verrà presentato sabato 15 novembre alle 18.30 presso la Fraglia della Vela di Riva del Garda. Saranno presenti due coautrici: Elisa Dossi e Cristiana di San Marzano. L’incontro è organizzato da Arcobaleno scs insieme a Luogo Comune e Fraglia della vela Riva.