A Trento dal 13 al 15 novembre torna il Festival delle Professioni

Dal 13 al 15 novembre la città di Trento ospiterà la 14esima edizione del Festival delle Professioni, promosso dal Tavolo GiPro – Giovani Professionisti della Provincia Autonoma di Trento, che riunisce circa 5.000 giovani professionisti under 39 appartenenti a 20 ordini e collegi provinciali. L’evento offrirà tre giornate di confronto e approfondimento sui temi dell’innovazione, della crescita condivisa e del futuro del lavoro, coinvolgendo professionisti, istituzioni e cittadini.

L’edizione 2025 si concentra sul tema “Crescita condivisa: professionisti in rete per l’innovazione”. L’apertura sarà dedicata ai temi della longevità attiva e dei nuovi modelli di welfare, per discutere come le comunità possano affrontare i cambiamenti sociali e demografici. Seguirà un approfondimento sulle comunità energetiche rinnovabili, esempio concreto di collaborazione tra professionisti, enti pubblici e cittadini per la costruzione di modelli sostenibili di sviluppo locale.

La seconda giornata porrà l’attenzione sulle reti professionali e sui modelli di connessione tra professionisti, affrontando anche le questioni legate a previdenza, assicurazione e valorizzazione del capitale intellettuale. Nel pomeriggio, presso la Sala Depero del Palazzo della Provincia, si terrà un confronto sulla violenza di genere nei contesti professionali, con l’obiettivo di sensibilizzare e fornire strumenti per la prevenzione e la tutela.

La mattinata di sabato 15 novembre sarà dedicata ai giovani e alle professioni culturali, con uno spazio di dialogo sulle opportunità offerte dalle carriere creative e culturali organizzata dalla Fondazione Franco Demarchi. A seguire, un incontro informativo sulla procreazione medicalmente assistita proporrà una riflessione sul ruolo della scienza e della medicina nel sostegno alla genitorialità.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL FESTIVAL