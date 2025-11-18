Aperte le iscrizioni per la “Trento Christmas Run”

Si terrà sabato 20 dicembre la Trento Christmas Run, la tradizionale manifestazione non competitiva organizzata da ASD Città di Trento con la collaborazione di ASD New LIFE.

Dopo la partenza da Piazza Duomo, dove sarà possibile iscriversi fino a pochi minuti prima, fissata per le ore 15.00, centinaia di Babbo Natale andranno a colorare le strade del centro storico.

Prima della partenza, musica e attrazioni natalizie per un pienone di allegria che scalderanno il cuore dei più piccoli. L’evento si aprirà alle 14 con la voce meravigliosa della soprano Luz Elena Acevedo cui seguirà lo spettacolo di danza della scuola Artedanza di Trento, del coreografo Fabrizio Bernardini. Alle 14.30 un momento di solennità con la Fanfara degli Alpini di Trento e dalle 14.45 sale il ritmo che accompagnerà i babbi alla partenza con il DJ set.

Il ritorno in piazza Duomo segnerà l’inizio del terzo tempo, quello dedicato al brindisi dei Babbo Natale che troveranno a disposizione un ricco ristoro tipicamente trentino, il tradizionale zelten, il panettone, il vin brulè, il thè caldo e tanti dolci per i bambini, accompagnati dalle note musicali del soprano Luz Elena Acevedo e della Fanfara degli Alpini. Al termine della corsa, alle 16, ancora emozioni con la lezione di Zumba Fitness con l’istruttore Lenny Santana di Crew14 Fitness Studio.

Per questa edizione, parte del ricavato sarà donato alla “Cs4”, cooperativa sociale impegnata nel dare sostegno quotidiano alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Nello specifico, il ricavato sarà destinato all’acquisto di attrezzature necessarie alla cura del benessere fisico ed emotivo e della crescita della persona, per migliorare la qualità della vita e promuovere l’autorealizzazione delle persone con disabilità.

Le iscrizioni sono aperte sul sito (QUI il link). Da lunedì 2 e fino a venerdì 19 dicembre è possibile iscriversi presso APT Trento (Piazza Dante, 24), Palestra New LIFE (Via Don Rizzi, 6), Parafarmacia Dr. Roberto Gius (Via Canestrini, 25). Giovedì 17 e venerdì 18 dicembre sarà possibile iscriversi presso Ex Prealpina (Piazza S. Maria, 23) dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Sabato 19 dicembre sarà possibile iscriversi presso il Gazebo Trento Christmas Run (Piazza Duomo) dalle 10:00 alle 14:45.

Costo iscrizione € 12.00 con pettorale, vestito da Babbo Natale, pacco gara e ristoro – € 5.00 con pettorale, berretto di Babbo Natale, pacco gara e ristoro.