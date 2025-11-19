In Trentino temperature in calo, piogge e nevicate

A partire dalla serata di oggi, mercoledì 19 novembre, e fino a sabato 22 novembre, le condizioni meteorologiche in Trentino tenderanno a peggiorare, con precipitazioni e un generale calo delle temperature massime. Secondo le previsioni di Meteotrentino, dalla serata di oggi e nella giornata di domani, giovedì, sono attese piogge e nevicate mediamente sopra i 700-900 metri, con possibili episodi anche a quota inferiore. Oltre i 1.300 metri attesi mediamente 5-10 centimetri di neve fresca mentre quantitativi inferiori sono attesi a quote più basse.

Tra la sera di giovedì e la prima parte di venerdì le precipitazioni potranno risultare a tratti moderate, con quota neve in calo fino a 500-700 metri e localmente al di sotto. Oltre i 900 metri sono attesi mediamente altri 5-15 centimetri di neve, quantitativi inferiori a quote più basse.

Non è escluso che, soprattutto venerdì, neve o neve mista a pioggia possa interessare la Valsugana e alcuni tratti della valle dell’Adige ma con accumuli al suolo nulli o al più di qualche centimetro.

Sabato sono previste ancora temperature sotto la media stagionale, con freddi venti settentrionali, mentre domenica sarà probabilmente asciutto. Nelle giornate di lunedì e martedì non si escludono deboli nevicate anche a quote basse.