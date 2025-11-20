Sono cadute sul Trentino le prime nevicate della stagione, che hanno imbiancato il paesaggio già a partire dai 700-900 metri. Le previsioni di Meteotrentino confermano un progressivo calo della quota neve nelle prossime ore: sopra i 1.300 metri sono attesi mediamente 5-10 centimetri di neve fresca, con quantitativi più contenuti man mano che si scende di quota. Si ricorda che dal 15 novembre su tutte le strade statali e provinciali è obbligatorio circolare con pneumatici da neve o avere catene a bordo.

Il Servizio Gestione strade segnala la presenza di neve nei seguenti tratti, dove è necessario guidare con particolare prudenza:

SP230 dei Dossioli: neve presso Pra Alpesina (Avio), attenzione in entrambe le direzioni.

SP211 dei Monti Lessini: neve presso Sega di Ala.

SP206 di Marilleva: neve presso Marilleva (Mezzana).

SP140 Ortisè – Menas: neve presso Ortisè (Mezzana).

SP85 del Monte Bondone: neve a Vason (Trento).

SP81 del Passo Valles: neve al Passo Valles.

SP13 Predaia: neve nel comune di Predaia.

SP12 di Vignola: neve presso Compet (Vignola-Falesina).

SP03 San Valentino: neve presso San Valentino.

SS242 della Val Gardena e Passo Sella: neve al Passo Sella.

SS239 di Campiglio: neve a Madonna di Campiglio.

SS50 del Grappa e del Passo Rolle: neve al Passo Rolle.

SS48 delle Dolomiti: neve al Passo Pordoi.

SS42 del Tonale e della Mendola: neve al Passo del Tonale.

Tra la serata di oggi, giovedì 20 novembre, e la prima parte di venerdì le precipitazioni potranno risultare a tratti moderate, con quota neve in calo fino a 500-700 metri, localmente anche più in basso. Sopra i 900 metri sono attesi ulteriori 5-15 centimetri di neve. Non è escluso che, soprattutto nella giornata di venerdì, neve o neve mista a pioggia possa interessare anche la Valsugana e alcuni tratti della valle dell’Adige, con accumuli al suolo generalmente scarsi o nulli.

Per sabato si prevedono temperature ancora sotto la media stagionale, accompagnate da venti settentrionali. Domenica il tempo dovrebbe risultare più stabile e asciutto, mentre tra lunedì e martedì non si escludono deboli nevicate anche a quote basse.