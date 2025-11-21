La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino a Rovereto per la Fiera di Santa Caterina

La Fiera di Santa Caterina, uno degli appuntamenti più attesi del territorio, domenica 23 novembre darà ufficialmente il via al Natale Roveretano. È organizzata da Iniziative Confesercenti, con il Comune, l’Azienda per il Turismo, Museo Civico e Strada del Vino e dei Sapori del Trentino che, dopo il successo dello scorso anno, torna a Rovereto con una nuova proposta, pensata per trasformare la cultura di prodotto in un’esperienza viva, unica e memorabile grazie al giusto mix tra divulgazione, intrattenimento e, ovviamente, assaggi.

Oltre alla collaborazione con ONAV – Sezione di Trento, i produttori associati e Apt Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo, quest’anno l’offerta si arricchisce grazie alla partnership con il Museo Civico di Rovereto, che ospiterà tre diversi appuntamenti nella suggestiva Sala Tisaneria con la presenza fissa del botanico dott. Luca Frattini. Un’occasione per esplorare prospettive inedite su alcune eccellenze trentine come miele, vino e marroni, intrecciando degustazioni e approfondimenti culturali.

La giornata prende il via alle 10.30 con “Miele e territorio. Dialoghi tra botanica e gusto”, un laboratorio che permetterà di scoprire come il paesaggio fiorito del Trentino si trasformi in sapore. L’apicoltrice esperta Desirée Girardelli guiderà i partecipanti in un percorso di degustazione dedicato al miele di acacia, al miele di tiglio, alla melata, al miele di castagno e al favo di montagna della sua Apicoltura Girardelli.

Alle 14.30 è in programma “La scienza sotto al vigneto”, un appuntamento dedicato alla storia vitivinicola della Vallagarina, iniziando dalla tenacia dell’Enantio, vitigno sopravvissuto alla fillossera di fine Ottocento, ma non solo. Con ONAV Trento si approfondiranno gli aspetti scientifici e contemporanei della viticoltura, accompagnati dalla degustazione di Enantio a Piede Franco Terredeiforti Doc di Viticoltori in Avio, Merlot Nomer Vigneti delle Dolomiti IGT di Cantina Grigoletti e White Rock Piwi di Vivallis.

La giornata si chiude alle 16.30 con “Sapore di bosco, tra marroni, vino e botanica”, un viaggio sensoriale nel cuore dell’autunno che unisce caldarroste, calici e narrazioni sulla biodiversità e sulle tradizioni locali legate alla castagna. Con la partecipazione di Fulvio Viesi dell’Associazione Tutela Marroni di Castione di Brentonico e, ancora una volta, gli esperti ONAV, si degusteranno Marzemino Trentino Doc Superiore di Isera di Mario Tonini, Teroldego Vigneti delle Dolomiti IGT di Letrari e Marroncino, liquore a base di grappa e crema di marroni.

Ogni laboratorio ha un costo di 10 euro a persona e include anche una visita libera al Museo Civico per tutta la giornata. La prenotazione è obbligatoria entro sabato 22 novembre sulla pagina dedicata di Visitrovereto.it.