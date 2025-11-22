A Trento un incontro tra jazz e basket per ricordare Paolo Bari

Alle Gallerie la mostra “Occupied Territories, stories from Lebanon, Gaza & West Bank”

È visitabile da sabato 21 dicembre (fino al 28 febbraio dalle 10 alle 18, con ingresso libero) alle Gallerie la mostra “Occupied Territories, stories from Lebanon, Gaza & West Bank” del giornalista e fotografo italiano Fabio Bucciarelli, riconosciuto a livello internazionale. La mostra è organizzata da Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo e […]