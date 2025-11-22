A Trento un incontro tra jazz e basket per ricordare Paolo Bari

Lunedì 24 novembre alle 16 lo spazio Ramé a Trento ospita un incontro con il saggista e curatore artistico Franco Bergoglio, in cui, ricordando la figura dell’insegnante, storico, anarchico e sportivo Paolo Bari a 4 anni dalla sua scomparsa, si parlerà dei legami tra jazz e basket. L’incontro è promosso dall’Associazione Museo storico in Trento.
Paolo Bari (1953-2021) considerò la pallacanestro come un faro della sua vita. La praticò sempre, fin dagli esordi con l’Orione, per poi proseguire nel CUS Trento, di cui fu dirigente fino a pochi anni prima della scomparsa. Assieme all’Aquila Basket condivise un progetto rivolto all’inserimento dei richiedenti asilo nel tessuto trentino. Parallelamente continuò a coltivare il suo interesse per la musica, in particolare per il jazz.
Interverranno anche Luigi Longhi e Alberto Negri, condividendo il personale ricordo dell’amico Paolo Bari.