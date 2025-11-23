Basket, l’Aquila torna a vincere: contro Treviso finisce 81-68

Foto BONALORE IMAGES

Torna a vincere l’Aquila Basket, che sabato 22 novembre, davanti ai 3.734 tifosi della BTS Arena, batte Treviso per 81-68 e arriva nel migliore dei modi alla pausa FIBA. dopo un primo quarto complicato, chiuso sotto di quattro lunghezze, la squadra di coach Cancellieri alza l’intensità difensiva e inizia a muovere con qualità la palla in attacco (19 assist di squadra), costruendo nell’ultimo periodo il break decisivo per portare a casa una vittoria pesantissima. MVP di serata Patrick Hassan, autore di 12 punti e protagonista delle giocate chiave nei momenti cruciali. Ottime prestazioni anche per DJ Steward, in doppia doppia con 10 punti e 10 assist, e per DeVante’ Jones con 13 punti. Per Treviso i migliori realizzatori sono Abdur-Rakhman con 12 punti e Olisevicius con 11.

La cronaca. La Dolomiti Energia Trentino parte con: Jones, Steward, Aldridge, Jakimovski e Mawugbe mentre la Treviso risponde con: Weber, Abdour-Rahkman, Olisevicius, Pinkins e Stephens. Stephens apre le marcature dalla lunetta, Weber segna con un floater dal centro dell’area e Mawugbe inchioda l’alley-oop alzato da Jones. Abdur-Rakhman e Olisevicius firmano il 2-8 per Treviso, poi Jones risponde con un gran floater e Aldridge dall’angolo mette la tripla del -1. Pinkins appoggia due punti in transizione, Mawugbe replica e Jakimovski firma il 12-10. Bayehe realizza due tiri liberi, poi Pellegrino e Olisevicius pareggiano nuovamente il match. Con Jones Trento torna avanti 18-14, ma Abdur-Rakhman e Miaschi ribaltano il risultato. Hassan sigla il pareggio a quota 20, quindi ancora Miaschi e Pinkins confezionano il 20-24 che chiude il primo quarto.

Chillo segna in penetrazione i primi due punti del secondo periodo, poi Bayehe e Battle riportano i bianconeri sul -3. Bayehe schiaccia in tap-in, Weber realizza due liberi e Forray firma il pareggio; quindi Niang segna il canestro del sorpasso e Aldridge sfrutta il mismatch per il 31-27 Trento. Weber ruba palla e segna in contropiede, Miaschi pareggia nuovamente, ma Hassan riporta avanti l’Aquila e con Jakimovski i bianconeri toccano anche il +8. Nel finale Olisevicius trova la tripla del 39-34 che chiude il primo tempo.

Steward apre il secondo tempo con due punti, poi Stephens appoggia al tabellone dopo un rimbalzo offensivo. Olisevicius accorcia le distanze e Abdur-Rakhman firma il -1; Treviso passa avanti con l’alley-oop dell’asse Weber–Stephens, ma Mawugbe risponde subito e con la tripla di Jones Trento torna sul 46-42. Treviso trova Stephens nello short roll sul pick and roll centrale, Olisevicius punisce la difesa bianconera con un taglio e la tripla di Abdur-Rakhman vale il nuovo vantaggio ospite. Steward segna in penetrazione ma Chillo replica; Aldridge infila una gran tripla e Jones serve Bayehe per il nuovo +4 Aquila. Torresani realizza tre liberi, Forray risponde dalla lunetta e Steward segna ancora in penetrazione, poi ruba palla e chiude il parziale con un 2/2 ai liberi per il 59-52 di fine terzo quarto.

Pinkins apre l’ultimo periodo con due punti, poi Mawugbe schiaccia il +7. Torresani fa 2/2 dalla lunetta, Hassan colpisce dall’arco e Battle spinge i bianconeri sul +10. Hassan firma una gran tripla, Abdur-Rakhman realizza un tiro libero, Torresani risponde dalla lunga distanza ma Steward replica immediatamente. Hassan segna due liberi per il 73-64, quindi Bayehe e Jones allungano fino al 79-65. Jakimovski penetra e appoggia, Weber risponde, e il finale premia i bianconeri che tornano alla vittoria per 81-68.

Il tabellino.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 81

NUTRIBULLET TREVISO 68

(20-24, 39-34; 59-52)

Dolomiti Energia Trentino: Steward 10, Jones 13, Niang 2, Forray 4, Airhienbuwa N.E, Mawugbe 10, Aldridge 8, Jakimovski 9, Bayehe 10, Fall N.E, Hassan 12, Battle 3. Coach Cancellieri.

Nutribullet Treviso: Weber 9, Abdur-Rahkman 12, Torresani 8, Miaschi 7, Pinkins 9, Chillo 4, Guidolin N.E, Stephens 6, Pellegrino 2, Olisevicius 11, Spinazzè. Coach Rossi.